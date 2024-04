Sancţiunile SUA limitează activitatea tancurilor petroliere ale Sovcomflot, cel mai mare transportator naval rus SUA au impus sanctiuni impotriva Sovcomflot pe 23 februarie, deoarece Washingtonul incearca sa reduca veniturile Rusiei din vanzarile de petrol pe care le poate folosi pentru a-si sustine actiunile militare in Ucraina. Sanctiunile au afectat operatiunile companiei, ”limitandu-ne geografia si perspectivele comerciale”, a declarat presedintele Sovcomflot, Igor Tonkovidov. El a adaugat ca, intrucat sanctiunile sunt un instrument relativ nou pentru piata de transport maritim, impactul total al acestora ramane inca de vazut. Washingtonul a intensificat presiunea asupra Moscovei in ultimele luni, introducand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat astazi din nou Occidentul ca ar incerca „sa slabeasca Rusia”. In discursul anual rosit in fata Parlamentului, liderul de la Kremlin a reluat o serie de teze si de naratiuni false ale propagandei, inclusiv ca Federatia Rusa s-ar apara, de fapt, in Ucraina. Discursul…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, marcand doi ani de razboi de agresiune și anexare teritoriala purtat de trupele Moscovei in Ucraina.

- In interviul pe care i l-a acordat lui Tucker Carlson, liderul rus Vladimir Putin a scos apoi un alt as pe care i se pare ca il are in maneca – organizatia BRICS, din care fac parte, intre altele, Rusia, China si India si a carei presedintie este detinuta anul acesta de Moscova. El a […] The post Interviul…

- Interviul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe care jurnalistul american Tucker Carlson l-a anunțat pe rețeaua de socializare X a facut milioane de vizualizari in doar cateva zeci de minute de la postarea acestuia. Interviul a fost filmat in 6 februarie, in jurul orei 19:00, la Kremlin, și a…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…