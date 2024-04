Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” mai joaca in acest sezon doar pentru pozitionarea finala in partea a doua a clasamentului. Ieri, SCM Timisoara a cedat in deplasare, scor 80-87, pe terenul celor de la SCMU Craiova. Urmatorul duel e in Banat si se joaca in sistemul cel mai bun din trei jocuri. Dupa ce au scapat de […]…

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie la rand in play out cu CSM Petrolul Ploiesti. Ieri-seara a fost 74-69 in sala „Constantin Jude” dupa ce cu doua zile mai devreme baschetbalistii alb-violeti castigasera si intalnirea de la Arad (scor 72-65). „Leii” mai au nevoie de o victorie in seria din play…

- SCM Timisoara a obtinut victoria in sala „Victoria”, din Arad, unde a fost nevoita sa mearga „in exil” temporar in Liga Nationala. „Leii” s-au impus cu 72-65 in fata celor de la CSM Petrolul Ploiesti in meciul 1 din seria in sistem „cel mai bun din trei jocuri” a zonei locurilor 11-18. Alb-violetii…

- O noua premiera pentru orasul de pe Bega, la sport. Fara o noua „polivalenta” si cu carpeli la batrana sala „Constantin Jude”, Timisoara gazduieste incepand de azi „Regalul Gimnasticii”. Asta inseamna insa ca in plin sezon pentru sporturile de echipa, din unica sala destinata performantei la un nivel…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au obținut, sambata dupa masa, o victorie facila impotriva Lagunei București, ultima clasata din LNBM. Formația craioveana s-a impus in propriul fief cu scorul de 84-53, la capatul unui joc in care singura necunoscuta a fost diferența de puncte dintre cele doua combatante.…

- SCMU Craiova și Rapid se intalnesc in acest weekend intr-un derbi voleibalistic de calitate, din ultima etapa a sezonului regular din Divizia A1. Sambata, de la ora 19.00, partida va avea loc in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, iar orgoliile și ambițiile sunt mari, ținand cont de rivalitatea dintre…

- „Leii din Banat” si-au aflat adversara din primul meci al Final Four-ului Alpe Adria Cup. SCM Timisoara, care si-a castigat grupa in competitia euroregionala, va evolua in semifinale cu OCS Capital Bulls, gazda turneului de la Kapfenberg. Timisorenii au pierdut marti seara ultimul joc din prima faza…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a obținut, sambata seara, o victorie facila pe terenul formației Laguna București, ultima clasata in LNBM. Gruparea din Banie s-a impus la scor, 75-48, la capatul unui meci in care defensiva a fost punctul forte al echipei. Partida a contat pentru etapa a 2-a.…