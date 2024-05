Stiri pe aceeasi tema

- Primarul de Boldurești, care a fi lovit mortal un baiat de 14 ani la Nisporeni și a fugit de la locul accidentului, ramane in arest inca penru 30 de zile. Anunțul in acest sens a fost facut de Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale.

- Instanța a decis o pedeapsa de 30 de luni de inchisoare, cu detenție continua, și interdicție pe viața de a intra pe teritoriul francez pentru inculpat. The post 30 DE LUNI DE INCHISOARE ȘI INTERDICȚIE Șofer roman condamnat pentru trafic de droguri first appeared on Informatia Zilei .

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța condamnarea la 21 ani de inchisoare a liderului organizatiei criminale „Machena” pentru comandarea și organizarea asasinarii, in 2008, a unei autoritați criminale rivale.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul „Nord,” anunța condamnarea unui intreprinzator din Soroca, care și-a inscenat falimentarea intreprinderii, in 2019. Barbatul cu virsta de peste 50 de ani, și-a declarat insolvabilitatea srl-ului, dupa ce a extras…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunța trimiterea in judecata a doi barbați din Edineț pentru contrabanda cu cherestea spre export ilegal in Bulgaria și Polonia, de circa 700.000 lei. {{681792}} In cadrul dosarului penal investigat de comun cu ofițerii INI,…

- Legea „2 Mai”, care prevede inchisoare cu executare pentru traficanții de droguri a fost aprobata de Camera Deputaților dupa ce, anul trecut, Senatul a adoptat proiectul, in calitate de prim for sesizat. Aceasta lege va schimba semnificativ modul in care sunt pedepsiți traficanții de droguri in Romania,…

