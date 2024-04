Stiri pe aceeasi tema

- Doi dealeri de droguri din Suceava au fost condamnati definitiv la inchisoare cu executare intr-un dosar care s-a lungit mulți ani in instanța, trecand și prin faza de rejudecare.Procesul a inceput inca din 2018, la Tribunalul Botoșani și a ajuns la punctul sau final joi, 28 martie 2024, la Curtea ...

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc.

- Un student la economie și finanțe a fost condamnat la 7 ani inchisoare pentru trafic de droguri. Tanarul de 22 de ani a fost reținut in perioada pandemiei Covid-19, cu 60 pliculețe de drog sintetic de tip PVP in buzunare.

- Urmarire ca in filme pe strazile din Magurele, dupa ce un șofer de 22 de ani drogat, baut și fara permis a incercat sa fuga de polițiști. Deși a incercat sa scape de oamenii legii, a fost prins la scurt timp dupa o cursa contracronometru.Și pe strazile din Ciorogarla a fost depistat un șofer drogat…

- Rapperul Cumicu, cunoscut in mediul muzicii underground din Romania, are mari probleme penale, fiind implicat in activitați de trafic de droguri. Raul Alin Giurgiu a fost condamnat la inchisoare cu executare, la Tribunalul Alba, in 6 februarie 2024.

- Un rapper din Cluj a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic internațional de droguri. A cumparat din Spania canabis și a trimis marfa in țara. In momentul in care s-a intors acasa, a incercat sa ridice coletele, a fost prins in flagrant de polițiști. Citește și: Fostul șef…

- A fost prins cu droguri, in propria locuința, in timpul unor percheziții. Aproape doi ani de inchisoare cu suspendare pentru un barbat din Alba, care nu se afla la prima abatere A fost prins cu droguri, in propria locuința, in timpul unor percheziții. Aproape doi ani de inchisoare cu suspendare pentru…

- La data de 3 ianuarie 2024, polițiștii de investigații criminale din Cugir au identificat și reținut un barbat de 29 de ani, din Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis, la data de 28 decembrie 2023, de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea…