- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat intr-un interviu ca influența rusa a strapuns sistemul politic american și a respins ideea, susținuta de aliații lui Donald Trump, ca Ucraina ar putea pune capat rapid razboiului doar facand concesii teritoriale masive.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune sa se organizeze in Elveția un summit internațional dedicat restabilirii pacii in Ucraina. Elveția este țara neutra și are tradiție ca loc de desfașurare a unor negocieri internaționale. Președintele Zelenski al Ucrainei spera sa poata organiza aceasta…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca Rusia nu va fi invitata la primul summit de pace care va avea loc in Elveția, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. Dupa intrevederea avuta cu președintele Tayyip Erdogan la Istanbul, președintele Zelenski a spus ca un reprezentant…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit in premiera despre pagubele facute de razboiul din țara sa. Șeful statului a spus cați soldați ucraineni au decedat pe front. Volodimir Zelenski contrazice datele SUA, dar și pe cele ale Rusiei! Președintele Ucrainei a spus cați soldați ucraineni au…

- Ucraina si partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta o incheiere a invaziei ruse in conditiile Kievului, a declarat duminica Andrii Yermak, seful administratiei prezidentiale de la Kiev, relateaza Reuters.Elvetia va gazdui un summit unde se va discuta…

- Ucraina și partenerii sai straini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta despre incetarea invaziei care dureaza de doi ani, in condițiile Kievului, a declarat duminica un oficial ucrainean de rang inalt, citat de Reuters, noteaza Mediafax. Elveția va gazdui un summit pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat sambata ca Ucrainei ii lipsesc armele de care are nevoie, conform AFP, scrie Agerpres. "Nu avem arme cu raza lunga de actiune si Rusia le are", a spus el, mentionand inferioritatea ucraineana in domeniul artileriei drept o alta problema pe care…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind „foarte logica si profesionista” si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…