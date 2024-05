Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 799. Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca a incalcat interdicția internaționala privind folosirea armelor chimice prin desfașurarea cloropicrinei impotriva trupelor ucrainene și prin utilizarea agenților de control al revoltel

- Razboi in Ucraina, ziua 775. Soldații ucraineni acuza atacuri cu gaze efectuate "aproape zilnic" de ruși pe linia frontului, in timp ce trupele Moscovei incearca sa-i disloce de pe pozițiile defensive, relateaza presa internaționala.

- Razboi in Ucraina, ziua 775. Soldații ucraineni descriu atacuri ilegale cu gaze „aproape zilnic”, in timp ce invadatorii ruși incearca sa-i disloce de pe pozițiile pe care sunt, potrivit The Guardian.

- Președintele american Joe Biden il numește pe președintele rus Vladimir Putin, pentru a doua oara, drept un „macelar”. Reacția apare in contextul in care unele voci critice din Rusia suspecteaza ca FSB se afla in spatele atacului terorist din mallul Crocus. "Sunt atat de multe lucruri importante…

- Miliardarul rus Oleg Deripaska a spus ca investitorii occidentali nu ar trebui sa fie presati sa-si vanda activele rusesti, o practica despre care el a spus ca este ”necinstita, lipsita de viziune si daunatoare economiei ruse si celei globale”, transmite Reuters. De cand Rusia a invadat Ucraina in…

- Americanii au luat in calcul ca Rusia ar putea folosi o arma nucleara tactica in Ucraina, astfel ca s-au pregatit „riguros” pentru un asemenea scenariu. O confruntare intre cele doua superputeri in care ar fi folosite armele nucleare ar putea duce la moartea a cel puțin 85 de milioane de oameni doar…

- Vaduva defunctului opozant Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia. care s-a angajat sa continue lupta sotului ei mort in inchisoare, il acuza sambata pe presedintele rus Vladimir Putin de faptul ca a luat ostatic corpul neinsufletit al acestuia cu scopul de a o obliga pe mama acestuia sa accepte o inmormantare…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din Statele Unite susține ca Rusia vrea sa demareze „o operațiune hibrida” in Republica Moldova. „Kremlinul desfașoara operațiuni de informare impotriva Moldovei, foarte asemanatoare cu cele pe care Kremlinul le-a folosit inainte de invaziile sale in Ucraina…