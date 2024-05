Angajatii din APM B-N au continuat protestul spontan impotriva discriminarii salariale.

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Neamt au protestat, vineri, pentru a doua zi consecutiv, impotriva discriminarii salariale. Protestatarii solicita alinierea salariilor la nivelul celorlalte institutii subordonate Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. ‘Prin serviciile…

- Eveniment Protest spontan al angajaților APM Teleorman mai 17, 2024 10:55 Angajații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman au declansat un protestat spontan astazi, 17 mai 2024, orele 11:00-13:00, alaturi de angajații din celelalte Agenții Judetene pentru Protecția Mediului, motivul…

- In toata țara, joi 16 mai 2024, angajații serviciilor județene aparținand de Arhivele Naționale au ieșit in fața instituțiilor in care lucreaza in semn de protest fața de nivelul salarial in comparație cu al altor instituții publice.

- Salariații din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava au intrerupt temporar activitatea, joi, 16 mai și au protestat impotriva discriminarii salariale, solicitand eliminarea discrepanțelor salariale dintre funcțiile din administrația publica centrala și cele din unitațile ...

- Angajații din cadrul Agenției Județene pentru Protecția Mediului (APM) Bacau protesteaza astazi, 16 mai, incepand cu ora 10:00, impotriva discriminarii salariale, alaturandu-se astfel protestelor organizate in același timp și de celelalte agenții județene de mediu din țara. „Suntem profund indignați…

- Foto: Protest spontan la sediul APM Alba. Angajatii cer marire de salarii Foto: Protest spontan la sediul APM Alba. Angajatii cer marire de salarii Mai multe proteste spontane se fac in toata țara de catre angajații Agenției pentru Protecția Mediului. Acestea protesteaza impotriva discriminarii salariale…

- Salariatii din aparatul de lucru al Guvernului au declansat luni, 13 mai, un protest spontan in fața Palatului Victoria, susținand ca sunt discriminati din punctul de vedere al salarizarii in raport cu alte categorii de angajati din administratia publica.„Angajatii din Aparatul de lucru al Guvernului…

- Eveniment Angajații Registrului Comerțului Teleorman protesteaza impotriva discriminarii și inechitaților salariale aprilie 22, 2024 08:58 Angajații din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Teleorman protesteaza impotriva discriminarii și inechitaților salariale – fiind…