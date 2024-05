48 de ore in camp deschis.

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva imagini cu desantul aerian surprinse de un turdean care locuiește in cartierul Primaverii ne-au parvenit pe adresa redacției. Drone, avioane de lupta, parașutiști, toate sunt angrenate in cadrul exercițiului SWIFT RESPONSE 24 care se desfașoara in aceste zile la baza aeriana de la Campia Turzii.…

- Militarii Batalionului 814 Tancuri alaturi de militari francezi și belgieni din cadrul grupului de lupta al NATO, au luat parte la ceremonia de deschidere al exercițiului multinațional „Eagle Steel 24”. Evenimentul a avut loc in poligonul de instruire din proximitatea unitații militare subordonate Brigazii…

- Dam startul exercitiului WIND SPRING 24 desfasurat de Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan" in luna mai in Centrul National de Instruire Intrunita "Getica". Caracterul multinational al exercitiului este dat de participarea alaturi de militarii romani a militarilor francezi si belgieni din cadrul…

- Cu emotiile unui nou viitor in specialitatea artilerie si rachete, in aceasta perioada, elevii din cadrul Programului de studii postliceale cu durata de 1 an, au executat alaturi de artileristii Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan’’ un exercitiu tactic cu trageri de lupta. Activitatea reprezinta…

- Romania este stat membru NATO cu drepturi depline incepand cu data de 29 martie 2004. In tara noastra, Ziua NATO se aniverseaza potrivit legii, in fiecare an, in prima duminica a lunii aprilie. Cu ocazia Zilei NATO la sediile unitatilor militare din cadrul Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan"…

- Exercitiul multinational „Red Scorpions" are loc in aceasta perioada la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica" din localitatea Cincu, judetul Brasov. 300 de militari romani din cadrul Batalionului 26 Infanterie al Brigazii Multinationale Sud-Est de la Craiova si aliati din Franta, Portugalia…

- In data de 1 martie 1995 se infiinteaza Batalionul 817 Artilerie "Petru Rares", unitate componenta a Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan" si element al sistemului artileriei romane. De-a lungul celor 29 de ani, miile de proiectile trase au demonstrat devotamentul si profesionalismul prin care…

- Ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de lupta al NATO dislocat in Romania a avut loc in Centrul Național de Instruire Intrunita "Getica” din Cincu, județul Brașov.Colonelul Benoit Chrissement a preluat comanda Grupului de lupta al NATO in Romania de la colonelul Patrick Guillaume, se arata intr-o…