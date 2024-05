Mobilizare exemplara la Colecta de Paste organizata de Banca Regionala pentru Alimente Cluj.

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut pe DN 14, km. 27, la trecerea cu calea ferata dintre localitațile Ruși și Șeica Mare.”Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea o autoutilitara dinspre Mediaș spre Sibiu, un barbat in varsta de 38 de ani, din jud. Alba, singur in auto, nu ar fi respectat…

- Un accident feroviar mortal s-a produs duminica dimineața, 5 mai 2024, pe DN 14, in județul Sibiu, unde o mașina a fost lovita in plin de un tren. Șoferul, un barbat de 38 de ani din județul Alba, a murit pe loc

- In perioada 7-24 mai pe teritoriul national se vor desfasura o serie de exercitii care vor implica deplasari de personal, tehnica si echipamente militare, din garnizoanele de dislocare ale structurilor militare participante, catre poligoanele si facilitatile de instruire din judetele Alba, Arad, Bistrita-Nasaud,…

- ANM a emis un avertisment de ultima ora pentru mai multe zone din țara, indicand prezența ceții dense și a poleiului. Conform ultimelor date furnizate, fenomenele meteorologice periculoase afecteaza localitați din 8 județe ale țarii. In județele Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Vaslui, Alba, Harghita,…

- Incepe Colecta Nationala de Alimente. E nevoie de o mie de voluntari in Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Sibiu. Banca pentru Alimente da start unei noi campanii de solidaritate care ii ajuta pe cei in aflati nevoie. E un moment special cand oricine se poate implica, in functie de resurse si de timp, la…

- Investitia in terminalul intermodal de la Decea, in comuna Miraslau din judetul Alba, a fost realizata de compania DP World cu sediul in Dubai. Pe un teren pus la dispozitie de administratia locala din Miraslau, la 10 kilometri de Aiud, aproape de nodul rutier al autostrazii A 10 Sebes – Turda si de…

- Banca pentru Alimente Cluj a organizat a doua ediție a evenimentului Gala Recunoștinței, un eveniment special dedicat organizațiilor non-profit partenere care duc alimentele donate de banca pentru alimente la oamenii aflați in situații vulnerabile, care au nevoie de ele. Evenimentul a avut loc in data…

- Asociațiile neguvernamentale din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Sibiu și Alba se pot inscrie saptamana aceasta in campania lansata de Banca Regionala pentru Alimente. ONG-urile partenere vor primi gratuit alimente salvate de la risipa și alte produse pe care sa le distribuie mai apoi persoanelor in…