ANM emite ALERTĂ: Cod galben pentru ceață densă și polei în multiple zone din țară ANM a emis un avertisment de ultima ora pentru mai multe zone din țara, indicand prezența ceții dense și a poleiului. Conform ultimelor date furnizate, fenomenele meteorologice periculoase afecteaza localitați din 8 județe ale țarii. In județele Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Vaslui, Alba, Harghita, Sibiu și Suceava, condițiile meteorologice sunt catalogate ca fiind de cod galben […] The post ANM emite ALERTA: Cod galben pentru ceața densa și polei in multiple zone din țara appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

