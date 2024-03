Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT pe DN1 intre Aiud și Turda. Femeie ranita dupa ce a ajuns cu mașina in afara șoselei, pe un teren agricol O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut pe DN1 intre Aiud și Turda, in dreptul localitații Mahaceni. Aceasta a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a ajuns in…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca organizeaza in curtea instituției Targul de Dragobete , in curtea institutiei, in perioada 23 – 25 februarie 2004, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Expozantii vor oferi consumatorilor o gama variata de produse traditionale, dar si produse…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șase județe, valabila pana miercuri la pranz. Astfel, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana miercuri la ora 12.00 raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Mures (judetele: Alba, Sibiu si Hunedoara),…

- Astfel, potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 13 februarie, ora 12:00 - 14 februarie, ora 12:00, va fi valabila alerta Cod portocaliu de viituri pe rauri din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Mures (judetele: Alba,…

- Mai multe regiuni din Romania se afla sub avertizare de cod Galben de vreme rea. Pe Valea Oltului ninge abundent, iar un strat gros de zapada s-a așternut. „Utilajele de deszapezire ale SDN Valcea acționeaza pe DN 7A! Pe sectorul de drum cuprins intre Voineasa și Obarșia Lotrului, pe DN 7A, se inregistreaza…

- Potrivit hidrologilor, Codul portocaliu de inundatii va fi in vigoare pana luni dimineata, la ora 6:00, pe raurile din bazinul hidrografic Tur - sectorul situat in aval de confluenta cu raul Talna (sector indiguit, judetul Satu Mare). Tot sambata, pana luni, la ora 12:00, a fost instituit Cod galben…

- Conducerea fabricii le transmite fermierilor din Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Mureș, Cluj ca inca din decembrie a inceput contractarea cantitaților de sfecla. Acționarul unitații de producție din Luduș, Mihaela Neagu, precizeaza ca se vor semna contractele de achiziție pana saptamana viitoare: Pana…

- Atenționare InfoTrafic: pe mai multe drumuri din Alba și din țara se circula in condiții de ceața. Recomandari pentru șoferi InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a atenționat ca in mai multe zone din țara sunt semnalate condiții de ceața. Vizibilitatea in trafic este redusa sub 200…