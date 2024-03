Expoziţia „Morile Banatului“ de la Budapesta, un real succes CARAS-SEVERIN – Capitala Ungariei a gazduit marti, 19 martie, vernisajul expozitiei „Morile Banatului“, evenimentul incluzand si o degustare de bucate tradiționale din Banat, pregatite cu diverse tipuri de faina! Organizata marti cu sprijinul Budapesti Roman Kulturalis Intezet – ICR Budapesta si cu implicarea voluntarilor Asociatiei Acasa in Banat, expozitia „Morile Banatului“ s-a bucurat de mare succes in capitala Ungariei. Cu o participare numeroasa, manifestarea a inclus si o degustare de produse traditionale din Banat, pregatite din mai multe tipuri de faina, servite alaturi de carnati, ceapa,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

