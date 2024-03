„Leii din Banat” au încheiat faza locurilor 11-18 cu un nou eşec SCM Timisoara a fost invinsa ieri-seara, acasa, si de CS Valcea 1924. Spre deosebire de duelul precedent, cu craiovenii, ultimul esec a venit in mod dramatic, pe final, cand oaspetii au punctat pentru un succes la limita cu 94-92. „Leii” au avut un parcurs de cosmar in faza a doua a campionatului. Dupa un start […] Articolul „Leii din Banat” au incheiat faza locurilor 11-18 cu un nou esec a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

