- Rugbiștii de la SCM USV Timisoara se antreneaza vineri la București, pentru finala Cupei Romaniei. Leii intalnesc Dinamo București, maine (sambata), la ora 13.30, la stadionul Arcul de Triumf. Staff-ul tehnic format din Mugur Preda și Valentin Poparlan a decis XV-le cu care va incepe partida: Linia…

- Rugbistii Timisoarei pleaca astazi la București, pentru finala Cupei Romaniei. Leii intalnesc Dinamo București, sambata, 6 aprilie, la ora 13.30, la stadionul Arcul de Triumf. Va fi primul meci al anului pentru SCM USV Timișoara și, totodata, debutul antrenorului Mugur Preda la carma echipei banatene.…

- CS Dinamo Bucuresti s-a calificat in finala Cupei Romaniei la rugby, dupa ce a invins-o pe CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 42-24 (25-10), sambata, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Capitala, in a doua semifinala a competitiei, potrivit Agerpres. Jondre Williams a marcat 22 de puncte pentru…

- Turneul Final 4 al Cupei Romaniei la futsal se va desfasura la inceputul lunii aprilie in Sala Constantin Jude din Timisoara. CFR este organizatoarea competitiei si va incerca sa pastreze Cupa aici. Echipa banateana si-a aflat primul adversar, iar acesta este Mausoleul Marasesti, gruparea alb-visinie…

- Formațiile U-BT Cluj și Rapid București disputa, duminica seara, de la ora 20.30, finala Cupei Romaniei la baschet masculin. Partida se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. In semifinale, clujenii au invins, sambata seara, de CSM Constanța, cu scorul de 92-67, iar gruparea bucureșteana s-a…

- La numai doua zile de la duelul de pe teren propriu cu Dunarea Braila, HC Zalau a evoluat in Capitala, pe terenul formatiei CSU Stiinta Bucuresti, intr-o partida din turul doi al Cupei Romaniei. Bucurestencele, situate pe ultimul loc in campionat, fara nici o victorie, au condus o singura data pe tabela,…

- Ultima optime de finala contand pentru Cupa Romaniei Fortuna la futsal se va disputa miercuri, 7 februarie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta din Ramnicu Sarat, intre Luceafarul Buzau și CSM Tg.-Mureș (FOTO). Meciurile din „optimi" și „sferturi" au loc intr-o singura manșa, pe terenul primelor echipe…

- SCM Timisoara e alta echipa in Alpe Adria Cup. Daca in campionat „leii” au suferit in ultimele saptamani, aseara in Cehia, echipa pregatita de Dragan Petricevic si-a confirmat locul in primele patru clasate ale competitiei euroregionale dupa ce s-a impus cu 107-77 pe terenul celor de la BC Geosan Kolin.…