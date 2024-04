Stiri pe aceeasi tema

- Esec dureros pentru SCM USV Timisoara in finala Cupei Romaniei la rugby. Desi a condus mare parte din meci, banatenii au fost penalizati din plin si in cele din urma au pierdut un joc, pe care in alte conditii il putea castiga usor. A fost SCM USV – Dinamo 11-18 (8-6). Timisoara a jucat pentru ... The…

- SCM USV Timisoara a inceput bine finala Cupei de la Bucuresti, dar a cedat treptat in fata campioanei CS Dinamo Bucuresti. Formatia din Capitala s-a impus cu 18-11 fara sa marcheze niciun eseu. Reusita lui Tevita Manumua nu a fost suficienta, in conditiile in care Jondre Williams a fost in zi de sut…

- Costin Ionuț Amzar a dat de pamant cu arbitrajul lui Horatiu Fesnic, dupa Dinamo – Petrolul 1-1. Fundasul stanga de 20 de ani a avut un discurs de o duritate maxima la finalul partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Amzar a fost in mijlocul fazei care a dus la penalty-ul acordat de „centralul” partidei,…

- CFR Timisoara are sansa de a castiga un prim trofeu la futsal, acasa, in sala „Constantin Jude”. Feroviarii de pe parchet gazduiesc turneul Final Four al Cupei Romaniei la inceputul lui aprilie si infrunta in semifinale Mausoleul Marasesti. Primul joc al turneului din „Olimpia” va fi intre Sepsi SIC…

- Turneul Final 4 al Cupei Romaniei la futsal se va desfasura la inceputul lunii aprilie in Sala Constantin Jude din Timisoara. CFR este organizatoarea competitiei si va incerca sa pastreze Cupa aici. Echipa banateana si-a aflat primul adversar, iar acesta este Mausoleul Marasesti, gruparea alb-visinie…

- SCM USV Timisoara si-a aflat azi adversarele si programul din noua competitie interna, care va debuta pe 13 aprilie. Transformarile si reinvetarile campionatului de rugby nu pot ascunde nici in acest an decaderea generala. „Elita” e formata din doar sase grupari. Pe langa banateni, mai participa: CSM…

- Formațiile U-BT Cluj și Rapid București disputa, duminica seara, de la ora 20.30, finala Cupei Romaniei la baschet masculin. Partida se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. In semifinale, clujenii au invins, sambata seara, de CSM Constanța, cu scorul de 92-67, iar gruparea bucureșteana s-a…

- Federația Romana de Rugby a anunțat data de disputare pentru finala Cupei Romaniei. Aceasta este 6 aprilie, jocul urmand a fi gazduit de stadionul Arcul de Triumf din București. SCM USV Timisoara a acces in ultimul act din Cupa Romaniei grație succesului din semifinala jucata la 28 octombrie 2023, in…