- Trupele ucrainene din prima linie spun ca se confrunta cu probleme de conectare la serviciul vital de internet Starlink folosit pentru a dirija flota de drone de atac a Kievului, raportand totodata o creștere a utilizarii dispozitivelor de soldații ruși, relateaza CNN.

- Tarile membre ale NATO nu furnizeaza "suficiente munitii" pentru Ucraina, iar acest lucru are "consecinte in fiecare zi pe campul de lupta", a avertizat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, citat de France Presse, scrie Agerpres.

- Șeful fortelor terestre din Ucraina suna adunarea! Ce ii pregatește lui PutinArmata ucraineana va stabiliza situatia pe campul de lupta si are in vedere formarea unor unitati pentru actiuni contraofensive in cursul acestui an, a afirmat miercuri generalul Oleksandr Pavliuk, comandantul fortelor terestre…

- Forțele Moscovei au cucerit orașul estic ucrainean luna aceasta, dar au platit un preț greu pentru aceasta victorie, scrie Business Insider.Este posibil ca mai mulți soldați ruși sa fi murit in timpul cuceririi orașului ucrainean Avdiivka decat in cei 10 ani de razboi sovietico-afgan, spun experții…

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Rusia a informat ca a preluat „controlul total” asupra localitatii Avdiivka din estul Ucrainei dupa retragerea anuntata de Kiev a soldatilor sai din acest oras, epicentru al luptelor de luni de zile, o „victorie importanta”, salutata de presedintele Vladimir Putin. Potrivit Ministerului rus al Apararii,…

- Situația din orașul din prima linie Avdiivka din regiunea Donețk este „dificila, dar controlata”, a informat pe 15 februarie Oleksandr Tarnavskyi, comandantul forțelor ucrainene Tavria care lupta in sud-est. Din lipsa de muniție, ucrainenii lupta doar cu puști de asalt. De asemenea, forțelor ucrainene…

- Volodimir Zelenski, a anuntat sambata, in discursul sau video nocturn, ca a vorbit la telefon cu Emmanuel Macron, presedintele Frantei, despre situatia de pe campul de lupta si despre nevoile de aparare ale Ucrainei, dar si despre garantiile de securitate pe care le va oferi Franta. Acestea vor fi „un…