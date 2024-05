Stiri pe aceeasi tema

- PAOK Salonic, campioana Greciei antrenata de Razvan Lucescu, va participa in turului doi preliminar din Champions League pe ruta campioanelor printre capii de serie, cu al 4-lea cel mai bun coeficient, datorita parcursului echipei din sezonul actual al Conference League, unde s-a oprit in faza sferturilor…

- Motiv de sarbatoare pentru arbitrajul romanesc. Federația Europeana de Handbal a anunțat lista arbitrilor și delegaților care vor prelua cele patru meciuri de la EHF FINAL4 Women din Budapesta, Ungaria, la 1-2 iunie 2024, iar finala va fi arbitrata de nimeni altele decat romancele Simona Stancu și Cristina…

- Cupele europene au ajuns in faza semifinalelor, iar echipele ramase in cele trei competiții mai au de facut un singur pas spre marile finale. La mijlocul acestei saptamani sunt programate manșele tur in semifinalele Ligii Campionilor, Ligii Europa și Conference League, meciuri care nu lipsesc din oferta…

- Italia si-a asigurat matematic, joi, al cincilea loc in sezonul viitor al Ligii Campionilor, dupa ce Atalanta si Fiorentina s-au calificat in semifinalele Europa League si respectiv Conference League. Gratie punctelor cucerite de echipele italiene in fazele superioare ale cupelor europene, Italia a…

- Serie A va trimite 5 reprezentante in grupa Ligii Campionilor in noul format cu 36 de participante, grație performanțelor reușite de AS Roma, Atalanta și Fiorentina, toate ajunse in semifinalele din Europa și Conference League și celui mai bun coeficient UEFA (19,428) ️ Și Bundesliga va avea 5 formații…

- Seara de joi, 18 aprilie, este dedicata meciurilor retur din sferturile de finala in Liga Europa și Conference League. In toate cele opt meciuri programate totul este posibil, inclusiv ca Liverpool sa rastoarne avantajul de 3-0 obținut de Atalanta pe Anfield Road, deși statistica este impotriva ”cormoranilor”.…

- Romania se lupta sa iși construiasca o infrastructura sportiva moderna, dar cand vine vorba de fotbal, putem vorbi de o serie de stadioane emblematice, la cele mai inalte standarde UEFA. Suporterii romani care pariaza pe echipele favorite pot afla cu ușurința cele mai noi detalii despre cazinouri noi…

- In urma cu 20 de ani, Dinamo caștiga titlul și se ducea in preliminariile Ligii Campionilor. Cristi Borcea, unul dintre finanțatorii „cainilor” de atunci, se poza cu trofeul Champions League, la Nyon. Fotografia din arhiva Gazetei Sporturilor e in antiteza cu ce se intampla in aceste zile la Dinamo.…