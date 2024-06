Finala de 100 m liber. David Popovici, cel mai bun timp Inotatorul roman David Popovici, campionul european en titre la 100 m si 200 m liber, s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu cel mai bun timp din semifinale, 47 sec 82/100. Urmatorii doi timpi au apartinut sarbului Andrej Barna (48.04) si maghiarului Nandor Nemeth (48.05). Romanul Patrick-Sebastian Dinu, cronometrat cu al 14-lea timp, 48 sec 87/100, a ratat calificarea in finala programata miercuri, de la ora 19:52 (ora Romaniei). In finala la 200 m spate feminin, romanca Aissia-Claudia Prisecariu s-a clasat pe locul sapte,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

