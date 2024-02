Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti se pregatesc pentru o noua ofensiva in Ucraina la sfarsitul lunii mai sau la vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, citata de News.ro. Acesta a precizat ca 31.000 de soldați ucraineni au murit…

- Washingtonul "ia in considerare" impunerea unor sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei lui Vladimir Putin, a declarat luni, 19 februarie, președintele american Joe Biden, la trei zile dupa moartea opozantului rus Aleksei Navalnii, scrie Agerpres preluand AFP."Avem deja sanctiuni, insa luam in considerare…

- UPDATE 5:15 - Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus Aleksei Navalnii, decedat vineri intr-o inchisoare rusa din Arctica, se va intalni luni, la Bruxelles, cu ministrii de externe al statelor Uniunii Europene, a anuntat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP."Luni, o voi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP.

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au transmis Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful…

- O incetare a focului in razboiul ruso-ucrainean nu ar duce la un dialog politic și ar fi doar in beneficiul Rusiei, a declarat Zelenski, joi, in timpul unei vizite in Estonia, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a declarat ca o incetare a focului ar fi benefica pentru Rusia, deoarece ar permite…

- Cel puțin 10 oameni au murit in urma atacurilor aeriene lansate de ruși asupra Ucrainei in noaptea de joi spre vineri. Ucrainenii susțin ca a fost cel mai mare atac din ultimele luni, potrivit Reuters.

- Inaltul responsabil din Ministerul Apararii al Ucrainei a fost arestat in urma acuzațiilor de deturnare a aproximativ 36 de milioane de euro destinate achiziționarii de obuze de artilerie, au anunțat vineri autoritațile. Aceasta acțiune survine in contextul in care țara se confrunta cu o grava lipsa…