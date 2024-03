Președinta Maia Sandu, la București. Invitație adresată moldovenilor stabiliți în țara noastră Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza o noua vizita, in Romania – a doua in 2024 – și ii invita la o discuție pe cetațenii moldoveni stabiliți țara noastra. Anunțul a fost facut chiar de președinta Maia Sandu pe rețelele de socializare. Șefa statului precizeaza ca, in urmatoarele zile, va fi la București și cu aceasta ocazie a adresat o invitație la discuții cetațenilor din Republica Moldova , stabiliți in Romania. Aceasta intalnire este programata pentru marți, 5 martie, ora 16:30. Președinta Maia Sandu nu a dezvalut care este scopul vizitei in Romania. Dar președinta Confederației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

