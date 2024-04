Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au adoptat marti un urias pachet de asistenta militara si economica pentru Ucraina, rezultatul lunilor de negocieri extrem de tensionate si laborioase din Congres, scrie AFP. Planul de ajutor de 95 de miliarde de dolari, care include fonduri pentru Israel, Taiwan si un ultimatum pentru…

- Premierul britanic Rishi Sunak l-a informat marti, la telefon, pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca Londra va trimite Kievului un nou pachet de ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de lire sterline (580 de milioane de euro), care va include mai ales vehicule blindate și rachete cu…

- Premierul polonez Donald Tusk a avertizat vineri ca in Ucraina „situatia pe front este critica” si saptamanile urmatoare „ar putea sa decida deznodamantul razboiului” provocat de invazia rusa, dar Polonia nu are posibilitatea de a oferi Ucrainei din sistemele sale antiaeriene Patriot, transmite agentia…

- Camera Reprezentanților a Congresului american va supune la vot sambata, 20 aprilie, proiecte de lege privind un pachet de ajutor destinat Ucrainei, Israel și Taiwan, a anuntat miercuri presedintele republican al institutiei, Mike Johnson, transmit AFP și Reuters, citate de Agepres.Potrivit lui Johnson,…

- ”Presedintele Joe Biden a fost clar cu privire la faptul ca Statele Unite nu vor trimite militari sa lupte in Ucraina”, anunta o purtatoare de cuvant a Consiliului Securitatii Nationale americane (NSC) Adrienne Watson. Joe Biden considera ca ”victoria” presupune un ajutor militar, pentru moment blocat…

- Premierul polonez Donald Tusk ii condamna pe senatorii republicani americani dupa ce aceștia au votat pentru blocarea unui proiect de lege care prevede o finanțare de 60 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi din Ucraina, transmite Politico. „Dragi senatori republicani din America. Ronald Reagan,…

- Sub presiunea lui Donald Trump, care inca pastreaza un control enorm asupra trupelor sale in Congres, majoritatea republicanilor au votat in cele din urma impotriva - chiar si cei care l-au sustinut initial.Senatul ar urma sa-si incerce din nou norocul cu un alt text al carui rezultat este mai incert.…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…