Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat marti impotriva unei ofensive militare israeliene la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, care ar reprezenta, in opinia sa, o "escaladare intolerabila", relateaza AFP, citata de Agerpres. "Un asalt militar asupra Rafah ar constitui o escaladare intolerabila,…

- Ministrul israelian de finante, Bezalel Smotrich, a avertizat duminica guvernul lui Benjamin Netanyahu cu inlaturarea de la putere in cazul in care acesta renunta la asaltul militar planificat asupra orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza dpa, conform AGERPRES.

- Un atac israelian a omorat noua persoane, dintre care sase copii, toti membri ai aceleiasi familii, vineri seara la Rafah, in sudul indepartat al Fasiei Gaza, a anuntat Apararea Civila a acestui teritoriu palestinian, conform agerpres.ro. “Noua martiri, dintre care sase copii, au fost scosi de sub daramaturi…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, se va deplasa sambata in Egipt, la granita cu Fasia Gaza, pentru a reinnoi apelurile la incetarea focului, relateaza AFP.Vizita sa are loc in contextul in care Israelul ameninta sa lanseze o operatiune militara majora in orasul Rafah,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken considera ca o operatiune majora israeliana in Rafah, in sudul Fasiei Gaza, ar fi „o greseala”, atat timp cat inca este posibil un acord de armistitiu intre Israel si Hamas

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat ca o ruta maritima stabilita pentru livrarea ajutorului umanitar catre Gaza nu poate deveni un substitut pentru furnizarea de mai mult ajutor pe rute terestre, informeaza Rador Radio Romania. Blinken a afirmat ca initiativa condusa de SUA de…

- Reprezentanții ONU au anunțat ca nu vor participa la evacuarea forțata a civililor din orașul Rafah. Masura ar putea fi impusa de autoritațile din Israel. In ultimele zile, luptele s-au concentrat in jurul orașului din sudul Fașiei Gaza. Biroul umanitar al ONU (OCHA) a anunțat ca nu va coopera cu…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit la Riad la inceputul primei sale calatorii in regiune de cand Washingtonul a intermediat o oferta, cu contributia Israelului, pentru prima incetare a focului prelungita din timpul razboiului. Intalnirea lui Blinken cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman…