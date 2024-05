Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit in aceasta dupa amiaza in apropierea manastirii Voroneț din orașul Gura Humorului. Potrivit ISU Suceava, incendiu a izbucnit la o gospodarie. La fața locului intervin pompierii militari pentru localizarea și lichidarea incendiului. Nu s-au anunțat victime. Incendiul…

- Incendiu produs la izolatia unei cladiri in constructie, str Daniel Danielopolu. Alertate 8 autospeciale de stingere, 2 autoscari, 1 descarcerare, 1 SMURD, a transmis ISU București Ilfov.Se actioneaza de la inaltime cu autoscara. In acest moment nu mai arde cu flacara deschisa. Suprafata afectata este…

- FOTO: Șofer mort pe loc, dupa ce mașina a fost distrusa de un autotren la Braiești Un barbat a murit, luni dimineața, in urma unui accident produs pe raza localitații Braiești. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, o coliziune intre un autotren și un autoturism s-a produs…

- UPDATE In jurul orei 12:20 focul a fost lichidat."A ars in interiorul unei hale pe o suprafata de aprox 100 mp si s-au degradat 150 mp tocarie și geam termopan. In momentul de fața, noul terminal aparține firmei constructoare. Se pare ca focul ar fi pornit de la scanteile unui aparat de sudura. Nu sunt…

- S-a dat alarma pentru toți pompierii de serviciu in jurul orei 13:20, dupa ce a fost semnalata izbucnirea unui incendiu la Spitalul Județean Buzau. Toate autospecialele disponibile la Detașamentul de Pompieri Buzau au fost direcționate catre cea mai mare unitate medicala din județ. Dupa ceva timp, insa,…

- foto arhiva In aceasta seara, pompierii militari buzoieni, intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, produs pe raza comunei Scorțoasa. ,,La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, 3 autospeciale de prima intervenție și comanda, o autocisterna, 2 ATV…

- Un incendiu a afectat, duminica seara, trei case din comuna Plaiesii de Sus, pentru stingerea acestuia intervenind pompieri militari si civili, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.Potrivit sursei citate, incendiul se manifesta pe o suprafata de 100 de metri patrati…

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina in zona Manastirii „Sfantul Siluan”, din comuna Cut, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbuicnit la un autoturism. „Secția de pompieri Sebeș a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu, in zona manastirii…