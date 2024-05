Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, a declarat in direct la Realitatea Plus ca focarul a fost localizat și prin intervenția prompta s-a eliminat riscul propagarii focului. Incendiul s-a manifestat la o casa de locuit și la doua anexe gospodarești, iar flacarile s-au propagat și…

- Incendiu la un apartament din Cluj-Napoca, in Sambata Mare! Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pe strada Aurel Vlaicu. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in apartamentul unui bloc situat pe strada Aurel…

- ISU Suceava a transmis ca pompierii au reușit sa stinga incendiul izbucnit astazi, in jurul orei 11:00, la acoperișul unui bloc de locuințe cu doua scari din municipiul Radauți. Pompierii militari mai lucreaza inca pentru indepartarea efectelor negative generate in urma incendiului. Cauza probabila…

- Echipa de rugby juniori I a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava va juca la finele acestei saptamani un meci deosebit de important, semifinala campionatului național. Sucevenii și humorenii (in lot sunt și juniori formați la Gura Humorului și care aparțin clubului din Gura Humorului) vor evolua…

- O autoutilitara a luat foc langa o benzinarie din municipiul Suceava. Potrivit ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala de stingere. Flacarile se manifestau la compartimentul motor al autovehiculului, fiind pericol de propagare la intreaga camioneta, dar și la…

- Un puternic incendiu a cuprins o gospodarie din orașul Milișauți, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari și civili, cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Flacarile se manifesta la casa de locuit și la anexe. Incendiul este localizat și se lucreaza pentru lichidare. Pana…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in ultima perioada pompierii militari suceveni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unor incendii de vegetație uscata, care au izbucnit in diferite zone ale județului. Astfel, sambata,11 februarie, alaturi de lucratorii Serviciilor…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, maiorul Alin Galeata, a anunțat ca pompierii au reușit sa stinga incendiul care a izbucnit astazi la amiaza la o pensiune din comuna Malini. Alin Galeata a spus ca flacarile au izbucnit in zona camerei tehnice, amplasata intre…