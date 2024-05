Incendiu de proporții în Polonia Intr-un oraș de linga Katowice, Polonia, in aceasta noapte a avut loc un incendiu de amploare in parcul de autobuze, 10 autobuze au ars in totalitate. Incendiul a izbucnit in orașul Bytom in noaptea de 13 mai. Dupa ora doua dimineața, localnicii s-au trezit la zgomotele exploziilor. Autobuzele ardeau pe teritoriul unei companii private de transport, scrie eurointegration.com.ua Pom Citeste articolul mai departe pe noi.md…

