România alimentează Ucraina cu energie electrică, în urma avariilor provocate de ruși Romania a furnizat, sambata și duminica, energie electrica Ucrainei in regim de urgența, dupa ce rețeaua naționala de electricitate din statul vecin a fost afectata de bombardamentele rușilor. Alaturi de Romania, Polonia și Slovacia au intervenit prin exporturi de curent electric pentru a acoperi consumul ucrainenilor, scrie presa din țara vecina. Necesarul consumatorilor ucraineni a […] The post Romania alimenteaza Ucraina cu energie electrica, in urma avariilor provocate de ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, Romania furnizeaza curent Ucrainei. Kievul a solicitat ajutor, in urma avariilor provocate in sistemul energetic de bombardamentele Rusiei. La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furnizeaza duminica energie electrica in regim de urgenta. Furnizarea a inceput…

- La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furniza duminica energie electrica de urgenta, iar acest lucru s-a intamplat si sambata, relateaza presa ucraineana.Sambata, necesarul consumatorilor ucraineni a fost acoperit din productia proprie, importuri comerciale si asistenta de urgenta…

- Ucraina intentioneaza sa dubleze joi importurile de electricitate, dupa un puternic atac rusesc asupra sistemului energetic al tarii, a anuntat Ministerul Energiei, transmite Reuters. Importurile ar urma sa creasca la 16.699 megawati-ora (MWh), fata de 7.600 Mwh miercuri, a informat pe Telegram Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Romania, Polonia și Slovacia au furnizat, sambata, energie electrica Ucrainei, in regim de ajutor de urgența, din cauza bombardamentelor ruse care au lovit puncte nodale de la Harkov și Krivoi Rog. Kievul a anunțat ca intentioneaza sa reia duminica exporturi minore de energie electrica, dar se asteapta…

- Romania, Polonia și Slovacia au furnizat ieri energie electrica Ucrainei, in regim de ajutor de urgența, din cauza bombardamentelor ruse care au lovit puncte nodale de la Harkov și Krivoi Rog. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…

- Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, spune Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean pentru combaterea dezinformarii, care a publicat un videoclip de multumire la adresa Romaniei.…