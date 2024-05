Opt activişti pentru combaterea schimbărilor climatice au fost arestaţi pe aeroportul din Munchen; traficul aerian a fost perturbat de protest Sase dintre activisti s-au lipit de o pista, a spus un purtator de cuvant al politiei, adaugand ca situatia este acum sub control, ambele piste ale aeroportului fiind deschise pentru sosiri si decolare. Grupul pentru clima Last Generation, care a desfasurat proteste similare in trecut, a declarat, intr-o serie de postari pe X, ca este responsabil pentru actiune, aratand pe membrii sai pe ceea ce parea a fi o pista sau asfalt, cu semne de protest. Ulterior, grupul a declarat ca sase persoane s-au asezat pe asfaltul aeroportului la ora locala 4:45 a.m. (02:45 GMT) pentru a bloca avioanele si a criticat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

