- O ferma comerciala din județul Olt afectata in 2021 de pesta porcina africana se confrunta din nou cu aceasta problema. Suspiciunea a fost confirmata in cursul saptamanii trecute, dispunandu-se sacrificarea a peste 11.000 porci

- Aproape 20 de firme cu activitate in domeniul panificației au fost controlate de curand de inspectorii de munca din Olt, descoperindu-se mai multe nereguli. Printre acestea, negarantarea salariului minim și nerespectarea timpului de lucru, dar și nereguli care țin de securitatea locului de munca

- O tragedie sfașietoare a lovit județul Olt, dupa ce un baiat in varsta de trei ani și-a pierdut viața in mod tragic. Incidentul cutremurator a avut loc in localitatea Marunței, unde o poarta de acces s-a prabușit peste micuț, provocandu-i rani mortale.

- Un tanar, de 23 de ani, din judetul Olt, a fost retinut de politie dupa ce și-a transferat 175.000 de lei (30.000 de euro) dintr-un cont al iubitei lui, folosindu-se de telfonul acesteia. Barbatul știa ca partenera lui a caștigat cateva zeci de mii de euro la loterie in Anglia, conform antena3.ro. Banii…

- Scafandrii au reluat, joi dimineața, cautarea femeii cazute in raul Olt, in zona barajului Gura Lotrului, anunța ISU Valcea. Pompierii militari valceni au fost solicitați miercuri, la ora 17.07, prin apel 112, sa intervina pentru cautarea-salvarea unei pe

- Politistii doljeni au desfașurat o acțiune pe linia combaterii comercializarii ilegale a țigaretelor, produselor din tutun și a altor produse accizabile. La ieșirea din Craiova catre comuna Podari, a fost oprit un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca. Deși erau inmatriculate in…

- In Romania reala corupția este peste tot, inclusiv poate acolo unde nu te-ai aștepta. Dar și ei sunt oameni și au nevoi, nu? Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea si la delegarea procurorilor din cadrul Parchetulului…

- Pe rețeaua feroviara care tranziteaza județele Ilfov, Dambovița, Argeș, Olt și Dolj sunt in derulare mai multe lucrari de reparații și reinnoire a suprastructurii feroviare, pentru creșterea vitezei maxime de circulație la 120 km/h. Dupa finalizarea lucrarilor, pentru un tren Regio Expres direct, durata…