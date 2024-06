Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat joi manevre militare "in jurul" Taiwanului, la trei zile dupa investirea noului presedinte Lai Ching-te pe insula, a informat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP, scrie AGERPRES.

- Doua persoane au fost ucise si alte zece ranite in urma unui atac cu cutitul, produs luni, la orele pranzului, la o scoala primara din orasul Guixi din provincia Jiangxi, in estul Chinei, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua.

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat miercuri drept „ipocrita” disponibilitatea pentru dialog exprimata de presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat agentiei oficiale chineze Xinhua in ajunul vizitei sale de stat la Beijing, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Atunci cand misiunea Chang'e-4 a aterizat in craterul Von Karman, la 3 ianuarie 2019, China a devenit prima și singura țara care a aterizat pe partea indepartata a Lunii - partea care este intotdeauna orientata cu fața spre Pamant.

- China a lansat vineri o nava spațiala fara echipaj intr-o misiune de aproape doua luni pentru a prelua roci și sol de pe partea indepartata a Lunii, fiind prima țara care face o astfel de incercare ambițioasa, scrie Reuters, potrivit medifax.

- China a lansat vineri o sonda pentru a colecta esantioane de pe fata ascunsa a Lunii, o premiera mondiala, care ar reprezenta o mare reusita pentru ambitiosul program spatial al acestei tari, informeaza AFP.

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, in cadrul unui interviu pentru The Telegraph, ca Statele Unite au nevoie de aliații europeni pentru a face fața amenințarilor Rusiei și Chinei. Afirmațiile vin in contextul temerilor ca fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza…

- Turneul feminin de tenis de la Wuhan (China), unul din cele zece turnee de categoria WTA 1.000 la nivel mondial, se va disputa in aceasta toamna, pentru prima oara din 2019, au anuntat miercuri organizatorii, citati de agentia Xinhua, conform Agerpres. Competitia va avea loc in perioada 7-13 octombrie…