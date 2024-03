Depozite de material apartinand Companiei Generale de Electricitate (GECOL) au luat foc duminica seara, in zona industriala al-Krimiya, la aproximativ 20 de kilometri dus de capitala libiana. Breaking Libya A huge fire, in an electricity pole factory in the Crimea region in the Libyan capital Tribales — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) Coloane de fum dens si negru se vedeau, dupa cadere noptii, de la Tripoli, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fata locului. Inregistrari video difuzate pe retele de socializare si de presa locala surprind zeci de pompieri incercand sa controleze facarile, inaintea…