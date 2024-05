TENIS Halep a primit un wild card la Trophee Clarins

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a primit un wild card pentru turneul de categorie WTA 125 Trophee Clarins, care se va desfasura in perioada 13-19 mai la Paris, și la care vor mai lua startul alte doua romance, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian. Simona Halep, care a disputat un singur meci dupa ce TAS i-a redus suspendarea,…

- In așteptarea unui wild card pentru Roland Garros, Simona Halep va reveni pe teren in capitala Franței, insa la Trofeul Clarins, turne de categorie „WTA 125”, care se va disputa in perioada 13-19 mai.

- Simona Halep, care a revenit in martie in competitii dupa o perioada lunga de suspendare, a primit o invitatie pentru Trophee Clarins, turneu de categorie WTA 125 care va avea loc luna viitoare.

- Rafael Nadal este entuziasmat de posibilitatea de a face echipa cu Carlos Alcaraz pentru dublul de la Jocurile Olimpice de la Paris, vazand aceasta colaborare ca o oportunitate de a caștiga impreuna și de a impartași experiența sa bogata cu tanarul campion. The post TENIS Nadal și Alcaraz: O posibila…

- Revenita pe teren dupa scandalul de dopaj, Simona Halep viseaza sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris, dar are o misiune foarte dificila. Dupa retragerea fostei lidere WTA din echipa Romaniei pentru meciul cu Ucraina din barajul pentru turneul final al Billie Jean King Cup, Mihai Covaliu (președintele…

- Simona Halep ar fi trebuit sa joace in weekend-ul 13-14 aprilie in duelul dintre Ucraina și Romania din Billie Jean King Cup, dar Federația Romana de Tenis a anunțat ca acest lucru nu se va intampla din cauza unor motive medicale. Asta inseamna ca Simona nu va mai avea nicio șansa de a ajunge la vara…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi dimineata, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Dubai unde se antreneaza, ca va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris si ar dori sa joace la turneul de la Miami, programat intre 19 si 31 martie, insa o decizie va lua…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, miercuri ca ar fi un vis implinit ca jucatoarea de tenis Simona Halep sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris si sa castige o medalie.„Sper sa o vedem cat mai repede pe suprafata ei favorita, pe zgura, sa isi intre cat…