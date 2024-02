Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara si-a mai indulcit amarul din campionat, ieri seara, prin victoria de pe teren propriu cu CSM Tg. Jiu, scor 96-82. „Leii” vor continua competitia doar in grupa 11-18. Dupa ce au pierdut in Liga Nationala si pe terenul lui Dinamo saptamana trecuta, scor 66-78, „leii” au castigat in Alpe…

- SCM Timisoara a incheiat anul cu un (nou) esec. „Leii” au fost depasiti ieri seara pe propriul parchet de CSO Volunari. Ilfovenii s-au impus cu 86-78 si gratie formei bune a ex-alb-violetului Alexandru Olah, principalul marcator al oaspetilor. Localnicul Olah, care evoleuaza acum la Voluntari, a marcat…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri seara pe terenul croatilor de la Dubrava Zagreb. A fost 78-72 pentru gazde, care au reusit sa provoace trupei de pe Bega primul esec in editia 2023-24 a Alpe Adria Cup. In schimb, pentru croati a fost doar primul succes in actualul sezon al competitiei euroregionale.…

- „Leii din Banat” au onorat sarbatoarea nationala cu un succes categoric in fata propriilor fani. A fost SCM Timisoara – ABC Laguna Bucuresti 101-68, intr-un joc practic fara istoric din Liga Nationala. Baschetbalistii alb-violeti nu doar ca au incheiat perfect luna noiembrie, cu victorii pe linie, ci…

- Echipa de baschet a Timisoarei a pornit cu dreptul in returul Ligii Naționale de Baschet Masculin, sezonul regular. Leii din Banat au trecut de CSM Galați in deplasare in etapa a zecea, scorul final al confruntarii fiind de 88-79. Timisoara a reusit unul din cele mai bune meciuri ale sezonului, intr-un…

- Inclestare de o intensitate ridicata in semifinala Ligii Nationale de rugby dintre CSM Stiinta Baia Mare si SCM USV Timisoara. Dupa 80 de minute palpitante pe un teren foarte greu, in care fiecare dintre combatante a trecut la conducerea jocului, gazdele s-au impus cu 18-16 (9-7). 6-0, 6-7, 12-7, 12-10,…

- SCM Timisoara parcurge deocamdata o ultima luna de toamna perfecta. Daca in octombrie „leii” au avut numai infrangeri in campionat, pana acum in noiembrie, incluzand ultimul joc, de ieri seara, scor 97-85 cu slovenii de la Ilirija, in Alpe Adria Cup, baschetbalistii alb-violeti au inregistrat victorii…