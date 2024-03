TIR, răsturnat pe centura unui municipiu din Banat Trafic ingreunat pe centura municipiului Caransebes dupa ce un autotren s-a rasturnat in sensul giratoriu. „Autotren rasturnat in sens giratoriu pe centura Caransebeș. Trafic ingreunat”, a transmis DRDP Timisoara in aceasta dimineata. Din imagini se observa ca din autocamion au cazut langa sosea mai multe fiare vechi, in timp ce remorca din spate a ramas […] Articolul TIR, rasturnat pe centura unui municipiu din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Accident rutier produs pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Trafic ingreunat Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit in sensul giratoriu de la trecerea la nivel cu calea ferata. In urma coliziunii, o persoana…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O mașina s-a rasturnat in zona ”Trei Poduri”. TRAFIC INGREUNAT Un accident rutier a avut loc, vineri, 1 martie, in Alba Iulia. Din primele informații, accidentul s-a produs in jurul orei 10.00, in zona ”Trei Poduri”. Potrivit reprezentanților ISU Alba, un autoturism s-ar…

- „Leii din Banat” si-au aflat adversara din primul meci al Final Four-ului Alpe Adria Cup. SCM Timisoara, care si-a castigat grupa in competitia euroregionala, va evolua in semifinale cu OCS Capital Bulls, gazda turneului de la Kapfenberg. Timisorenii au pierdut marti seara ultimul joc din prima faza…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN 1, in dreptul localitații Inoc, din cauza unui accident rutier in care a fost implicat un singur autovehicul. Din primele date, un camion care transporta negru de fum s-ar fi rasturnat in zona unui sens giratoriu. Conducatorul acestuia ar fi suferit leziuni corporale…

- ACCIDENT pe DN1 Aiud-Turda, la Inoc. Camion rasturnat in zona unui sens giratoriu. Șoferul a fost ranit, trafic ingreunat Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut miercuri dupa-amiaza pe DN1 Aiud-Turda, in dreptul localitații Inoc. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat. In…

- Un plus de siguranța in trafic. Sens giratoriu finalizat la Dudeștii Noi Consiliul Județean Timiș a recepționat lucrarea „Amenajare intersecție DJ 692A cu DC 46, in comuna Dudeștii Noi”, investiție menita sa creasca siguranța in trafic. Sensul giratoriu are patru brațe de intrare, respectiv ieșire,…

- Aceasta informare este efectuata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul in Timișoara, Piața Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164, ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor…

- SCM Timisoara a inregistrat un nou esec ieri in Liga Nationala. „Leii” au fost invinsi pe terenul Rapidului, scor 62-72. Dupa infrangerea oarecum asteptata, acasa, cu puternica U-BT Cluj (66-96), baschetbalistii alb-violeti au cedat si in deplasarea de aseara de la Bucuresti. 21-23, 11-15, 13-18, respectiv…