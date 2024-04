Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a obtinut victoria in sala „Victoria”, din Arad, unde a fost nevoita sa mearga „in exil” temporar in Liga Nationala. „Leii” s-au impus cu 72-65 in fata celor de la CSM Petrolul Ploiesti in meciul 1 din seria in sistem „cel mai bun din trei jocuri” a zonei locurilor 11-18. Alb-violetii…

- CSM Petrolul Ploiesti se pregateste sa dea piept cu SCM Timisoara in play-out-ul Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95, seria ce se va desfasura dupa sistemul „cel mai bun din 5 partide” avand programate 3 meciuri pe terenul formatiei mai bine clasate la finalul Fazei a II-a a campionatului,…

- O noua premiera pentru orasul de pe Bega, la sport. Fara o noua „polivalenta” si cu carpeli la batrana sala „Constantin Jude”, Timisoara gazduieste incepand de azi „Regalul Gimnasticii”. Asta inseamna insa ca in plin sezon pentru sporturile de echipa, din unica sala destinata performantei la un nivel…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri-seara, acasa, si de CS Valcea 1924. Spre deosebire de duelul precedent, cu craiovenii, ultimul esec a venit in mod dramatic, pe final, cand oaspetii au punctat pentru un succes la limita cu 94-92. „Leii” au avut un parcurs de cosmar in faza a doua a campionatului. Dupa…

- Oficialii clubului FCU Craiova au surprins astazi, cand au anuntat incetarea raporturilor contractuale cu jucatorul Samuel Asamoah. Decizia vine chiar inaintea unei partide foarte importante, echipa antrenata de Giovanni Costantino urmand sa o intalneasca vineri, de la ora 17.00, in Ardeal, pe AFC Hermannstadt.…

- „Leii din Banat” au anuntat despartirea de baschetbalistul sarb Djordje Dimitrjevic, accidentat pe 3 februarie la jocul de pe teren propriu cu CSM Petrolul Ploiesti. Originar din Leskovac, Dimitrjevic (27 ani) semnase cu SCM Timisoara in vara. Motivul despartirii e accidentarea grava care a dus la indisponibilitatea…

- Altadata un derby pentru campionat, duelul Timisoara – Ploiesti a fost aseara doar un joc de clasament in grupa 11-18 a formatului actual al Ligii Nationale. SCM s-a impus cu 89-75 in fata CSM-ului prahovean, prelungindu-si astfel seria pozitiva in acest start de an. „Leii din Banat” au controlat jocul…

- Sambata, 13 ianuarie, la ora 11:08:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Banat, județul Timiș, un cutremur slab cu magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter, la o adancime de 11.5 kilometri. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca a fost un…