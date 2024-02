Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au anuntat despartirea de baschetbalistul sarb Djordje Dimitrjevic, accidentat pe 3 februarie la jocul de pe teren propriu cu CSM Petrolul Ploiesti. Originar din Leskovac, Dimitrjevic (27 ani) semnase cu SCM Timisoara in vara. Motivul despartirii e accidentarea grava care a dus la indisponibilitatea…

- Altadata un derby pentru campionat, duelul Timisoara – Ploiesti a fost aseara doar un joc de clasament in grupa 11-18 a formatului actual al Ligii Nationale. SCM s-a impus cu 89-75 in fata CSM-ului prahovean, prelungindu-si astfel seria pozitiva in acest start de an. „Leii din Banat” au controlat jocul…

- "Leii" din Banat s-au calificat la turneul final. SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara a obținut miercuri seara calificarea la turneul Final Four al competiției Alpe Adria Cup! A opta etapa din grupa B i-a gasit pe elevii antrenorului...

- SCM Timisoara e alta echipa in Alpe Adria Cup. Daca in campionat „leii” au suferit in ultimele saptamani, aseara in Cehia, echipa pregatita de Dragan Petricevic si-a confirmat locul in primele patru clasate ale competitiei euroregionale dupa ce s-a impus cu 107-77 pe terenul celor de la BC Geosan Kolin.…

- SCM Timisoara a obtinut o noua victorie in Alpe Adria Cup si si-a consolidat primul loc in grupa B, fiind aproape sigura de calificarea in Final Four-ul competitiei euroregionale. Ieri seara a fost 81-71 pentru „lei” pe terenul cehilor de la Redstone Olomouc. Gazdele au castigat primul sfert cu 24-12,…

- „Leii din Banat” au cedat azi la Brasov in fata nou promovatei CSM Corona. Gazdele au revenit pe tabela dupa ce au fost conduse si s-au impus cu 74-68 (38-29). Primul sfert de sub Tampa s-a incheiat la egalitate (scor 20-20). Al doilea a fost acontat de gazde (18-9), apoi timisorenii au condus dupa…

- SCM Timisoara a fost invinsa ieri seara pe terenul croatilor de la Dubrava Zagreb. A fost 78-72 pentru gazde, care au reusit sa provoace trupei de pe Bega primul esec in editia 2023-24 a Alpe Adria Cup. In schimb, pentru croati a fost doar primul succes in actualul sezon al competitiei euroregionale.…

- „Leii din Banat” au onorat sarbatoarea nationala cu un succes categoric in fata propriilor fani. A fost SCM Timisoara – ABC Laguna Bucuresti 101-68, intr-un joc practic fara istoric din Liga Nationala. Baschetbalistii alb-violeti nu doar ca au incheiat perfect luna noiembrie, cu victorii pe linie, ci…