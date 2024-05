Deputatul PNL, Florin Roman, a acuzat marți, 21 mai, ca a primit o „lovitura cu genunchiul in zona nasului” in plenul Parlamentului din partea colegului de partid, Dan Vilceanu, fost ministru PNL de Finanțe.„I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, incalcarea regulamentului prin prezenta lui in bancile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era sa afle cați primari au plecat la Calarași. A urmat o altercație verbala, dupa care am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen”, a scris Florin Roman pe Facebook.„In afara salii de plen am fost agresat fizic, din nou, in mod golanesc,…