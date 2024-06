Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului „Colecții și colecționari din Romania”, Muzeul Satului Banatean verniseaza miercuri, 29 mai, de la ora 12:00, cea de-a douasprezecea expoziție a acestui proiect, intitulata „Moștenirea strabunilor”. Colecții și colecționari romani Expoziția cuprinde ansambluri vestimentare tradiționale…

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- Primul tramvai din noul lot de 17 tramvaie, produse de turcii de la Bozankaya pentru Timișoara e pe drum spre capitala Banatului. Finanțat cu fonduri europene, acest lot a devenit cunoscut, dupa ce actuala administrație a decis sa le coloreze in galben, și nu violet, așa cum au fost precedentele loturi. …

- In perioada 11-12 mai, Muzeul Satului Banațean din Timișoara va gazdui un eveniment cu totul special dedicat iubitorilor de caini. Asociația Chinologica Romana a județului Timiș va organiza un eveniment chinologic unic in Romania.

- Asociatia Chinologica Romana din Timis, membra a Asociatiei Chinologice Romane si a Federatiei Chinologice Internationale, organizeaza in acest weekend la Muzeul Satului Banatean din Timisoara un eveniment unic in tara. Sambata si duminica, 11-12 mai, intre orele 9-18, Timisoara e gazda unui eveniment…

- CARAȘ-SEVERIN – 23 de percheziții in cele doua județe, 28 de persoane conduse la audieri, 11 reținuți, ulterior 7 arestați, 13 sub control judiciar! Captura? „Aproximativ 400 de grame de substanța cu efect psihoactiv, 80 de grame de canabis, 5 grame de cocaina, 5 grame de ciuperci uscate susceptibile…

- Cea de-a 36 ediție a Festivalului Fanfarelor se va desfașura la Timișoara in Duminica Floriilor, pe 28 aprilie. Zece fanfare vor incanta trecatorii și curioșii in cinci locații din oraș. La fel cu edițiile anterioare, organizatorii iși propun ca muzica sa transpuna emoția și atmosfera Banatului de altadata.

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului ,,Regele Mihai I al Romaniei’’ din Timișoara anunța finalizarea proiectului ”Realizarea transferului tehnologic in vederea obținerii unor alimente functionale inovative imbogațite in compuși bioactivi – CTTU 2020” proiect numar SMIS…