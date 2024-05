Scene de box în Parlament cu doi deputați S-au batut in Parlament! Deputatul Florin Roman (PNL) susține ca Dan Vilceanu (fost membru PNL și ministru de Finanțe liberal in Cabinetul Cițu) l-a lovit cu genunchiul in nas, pe holul Parlamentului . Roman anunța ca va depune plangere penala impotriva acestuia. „Astazi am trait un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodata intr-o lume civilizata. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, incalcarea regulamentului prin prezenta lui in bancile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era sa afle cați primari au plecat la Calarași. A urmat o altercație verbala, dupa care, am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene violente marti dimineata in Parlamentul Romaniei. Florin Roman si Dan Valceanu s-au incaierat in cladirea Parlamentului. VIDEO „Astazi am trait un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodata intr-o lume civilizata. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, incalcarea regulamentului…

- Bataia din Parlament dintre foștii miniștri Florin Roman și Dan Vilceanu, ar putea ajunge pe masa procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au declarat pentru STIRIPESURSE.RO surse judiciare. Imadiat dupa scenele reprobabile, care au revoltat pe toata lumea,…

- Doi foști colegi de partid, deputații Florin Roman și Dan Vilceanu (fost membru PNL și ministru de Finanțe in Cabinetul Cițu) s-au batut in Parlamentul Romaniei. Deputatul Florin Roman (PNL) susține ca Dan Vilceanu l-a lovit cu genunchiul in nas, pe holul Parlamentului. Roman anunța ca va depune plangere…

- Au fost scene violente in aceasta dimineata in Parlamentul Romaniei. Doi deputati si fosti ministri s-au luat la injuraturi, iar la scurt timp, conflictul s-ar fi transformat intr-o bataie in toata regula pe holul parlamentului. Florin Roman sustine ca Dan Vilceanu l-a lovit cu genunchiul in nas. Pe…

- O camera video a surprins momentul in care Dan Vilceanu și Florin Roman, ambii membri PNL, au avut un conflict in fața salii de plen a Parlamentului.Pe secvențele video publicate pe rețelele de socializare se vede cum Dan Vilceanu il ia de umeri pe Florin Roman și se apropie cu capul de fața acestuia.https://www.youtube.com/watch?v=MqNpUTxue44Deputatul…

- Florin Roman si Dan Valceanu s-au incaierat in cladirea Parlamentului. „Astazi am trait un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodata intr-o lume civilizata. I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, incalcarea regulamentului prin prezenta lui in bancile grupului PNL. Problema dumnealui…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a acuzat marți, 21 mai, ca a primit o „lovitura cu genunchiul in zona nasului” in plenul Parlamentului din partea colegului de partid, Dan Vilceanu, fost ministru PNL de Finanțe.„I-am reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, incalcarea regulamentului prin prezenta lui…

- Martorii spun ca altercația verbala a inceput in banca, in timpul dezbaterilor din plen. Tonul ridicat și cuvintele grele au atras atenția colegilor, insa nimeni nu anticipa ce avea sa urmeze. Dan Vilceanu și Florin Roman și-au aruncat reciproc acuzații și injurii, creand o atmosfera tensionata.Nemulțumiți…