- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 15% in primul trimestru din acest an, pana la 12.279, fata de 10.709 in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și citate de Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate…

- Clujul e județul din țara cu cele mai multe organizații non-guvernamentale (ONG-uri) raportat la populație, dupa Harghita, arata un raport al Fundației pentru Dezvoltarea Societații Civile, anunța Actual de Cluj. Conform raportului care citeaza date din Registrul Național ONG, in ianuarie 2024 in țara…

- In data de 10 Aprilie 2024, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca a desfașurat o acțiune de verificare a originii și trasabilitații peștelui și a produselor din pescuit in mai multe județe din țara. Au fost verificați 57 de operatori in: Cluj, Bacau,…

- „Zeci de kilometri de canale de irigatii, in reabilitare, modernizam statii de pompare vechi de 70 de ani! Imagini din judetele Ialomita si Calarasi! Una dintre cele mai vechi amenajari de irigatii din Romania, Pietroiu- Stefan cel Mare este in plin proces de reabilitare. Investitia are o valoare…

- N. D. Dupa ce și in Prahova- așa cum a fost, de altfel, mai in toata țara – la sfarșit de martie au fost inregistrate temperaturi ca pentru adevarate zile de vara, vremea se schimba din nou. Astfel, ieri, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de Cod portocaliu de intensificari…

- Conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), 71.241 de firme au fost radiate la nivel national in anul 2023, cu 3,26% mai putine comparativ cu anul anterior. Cele mai multe radieri s-au inregistrat in Bucuresti (11.820) și in judetele Cluj (3.726), Timis (3.113), Constanta…

