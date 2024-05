Numărul firmelor care „și-au pus lacătul”, în creștere S-a pus lacatul. Numarul firmelor care și-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2024 a fost de 6.014, in creștere cu peste 33% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului ( ONRC ). S-a pus lacatul Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost inregistrate in București, respectiv 500 (in creștere cu 24,07% fața de ianuarie-februarie 2023). Capitala este urmata de județele Cluj, cu 233 firme suspendate (in creștere cu 26,63%), Brașov – 189 (plus 35%), Iași – 186 (plus 66,07%), și Timiș – 186… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

