- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca o autoutilitara a lovit parapetul medial, rasturnand se pe a doua banda, pe Autostrada A1 pe sensul Deva ndash; Nadlac, la kilometrul 491, in zona localitatii Izvin, judetul Timis. Incidentul nu s a soldat cu victime. Se circula…

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 7 – 10 mai, pe Autostrada pe sensul A1 Nadlac – Deva au...

- Restrictii au fost impuse, in perioada marti – vineri, pe autostrada A1 Nadlac – Deva, din cauza unor lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 7 – 10 mai a.c., pe Autostrada pe sensul A1 Nadlac – Deva au loc lucrari de reparatii la partea carosabila,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, traficul rutier este restrictionat pe banda numarul 1 a Autostrazii A4, pe sensul Agigea Ovidiu, in dreptul kilometrului 9, in urma coliziunii dintre doua autoturisme si un autocamion, nesoldata cu victime.Se…

- Traficul este blocat, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitații Medgidia, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. „Pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul…

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce doua TIR-uri și o autoutilitara s-au ciocnit in Mehedinți. Traficul este oprit in zona localitații Gura Vaii. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, Porțile de Fier I, in zona localitații Gura Vaii, județul…