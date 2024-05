Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera continua sa iși imbunatațeasca capacitațile prin aplicarea tehnologiei performante pentru combaterea migrației ilegale și a amenințarilor teroriste, noteaza Noi.md. In acest sens, la data de 14 mai 2024, in incinta Direcției regionale Centru, 20 de polițiști de frontiera au participat…

- Politiștii de frontiera din cadrul Direcției Regionale Vest documenteaza doi moldoveni in legatura cu neregulile depistate la mijloacele de transport. Cazurile au fost inregistrate ieri, pe 14 aprilie 2024, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni.

- Astazi, din cauza desfașurarii unor lucrari de mentenanța la podul de pontoane, activitatea de control in PVFI Leova-Bumbata va fi intrerupta in intervalul de la ora 15:00 și pina la ora 18:00, noteaza Noi.md. In prezent, flux de mijloace de transport nu se atesta. "Recomandam, din timp, sa optați pentru…

- AUDI in valoare de peste 73.000 lei furat din Italia, oprit la Stanca Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A5, care figura in bazele de date ca fiind cautat pentru…

- Un barbat din Moldova a fost prins la intrarea in țara cu o arma pneumatica, pe care a ascuns-o printre bagaje. Potrivit Poliției de Frontiera, acesta s-a prezentat la control in punctul de trecere a frontierei Leușeni, aflandu-se la volanul unui microbuz care revenea din Germania.

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Spania. The post PTF PETEA Un vehicul cautat de autoritațile spaniole a fost oprit la granița first appeared on Informatia Zilei .

- La vama Sculeni și Leușeni se menține un flux majorat pe direcția ieșire din R.Moldova, intrare in Romania. Poliția de Frontiera pune in aplicare un șir de masuri pe linie de fluidizare a fluxului.

- Poliția de Frontiera recomanda calatorilor și transportatorilor planifica sa traverseze granița cu Republica Moldova sa opteze pentru punctele de trecere a frontierei Sculeni, Costești sau Leova-Bumbata, dupa ce fermierii au blocat, cu tractoarele, traseul Leușeni.