Stiri pe aceeasi tema

- ”Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura si alimentatie, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, raporteaza, la nivel consolidat, venituri din exploatare in valoare de 74,5 milioane de lei in primul trimestru din 2024, o crestere…

- Meteorologii ANM anunta ca un nou val de praf saharian va ajunge deasupra Romaniei, incepand de marti seara. El va putea fi observat in special in regiunile vestice si sud-vestice. „In perioada 21 – 22 mai, circulatia aerului, predominant sud-vestica, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei…

- LEONI Romania, parte a grupului LEONI, unul dintre cei mai importanți producatori de sisteme de cablaje la nivel global, susține angajamentul fața de educație și premiaza performanța copiilor angajaților. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, parinții elevilor care obțin o medie a notelor de…

- Lacramioara Perijoc si Claudia Nechita, pugilistele romane prezente la Campionatul European de Box de la Belgrad, au obținut marți calificarea in semifinalele competiției. Performanța le asigura cel puțin medaliile de bronz. Romania e prezenta la europene

- Mircea Lucescu (78 de ani) s-a intors in Romania dupa ce a fost in Belgia, pentru meciul dintre Club Brugge și PAOK, echipa antrenata de fiul sau, Razvan, din turul „sferturilor” Conference League. Tehnicianul a oferit cateva declarații pe aeroport, la sosirea in țara. Fostul antrenor al lui Dinamo…

- AICitizens, echipa de robotica a Colegiului Național „Al. I. Cuza” a ajuns acasa in timpul nopții trecute acasa, dupa victoria obținuta ieri la Iași, la campionatul național de robotica FIRST Tech Challenge. Performanța este extraordinara – echipa cuzista AICitizens va merge la mijlocul lunii aprilie…

- In pregatirea alegerilor europene din 6 – 9 iunie 2024, Președinta Roberta Metsola viziteaza toate statele membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a crește interesul pentru alegerile europene și a incuraja cetațenii, in special tinerii, sa iși foloseasca votul. „Teme precum: implicarea tinerilor in…