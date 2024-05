Stiri pe aceeasi tema

- La doar doi ani de la nunta ce dovedea ca dragostea adevarata nu se uita niciodata și invinge mereu, celebrul cuplu este vizat de speculații ce anunța finalul poveștii de iubire. Jennifer Lopez si Ben Affleck au fost fotografiați intr-o ipostaza neașteptata dupa zvonul divortului. A trecut multa vreme…

- Ce-a fost frumos s-a terminat intre Jennifer Lopez (54 de ani) și Ben Affleck (51 de ani)! Presa americana susține ca cei doi ar fi la un pas de divorț. Un apropiat al cuplului Bennifer a dezvaluit ca actorul de la Hollywood s-a mutat din casa de 60 de milioane de dolari, pe care o […] The post Motivul…

- Actorul si producatorul Ben Affleck si sotia sa, artista Jennifer Lopez, au fost vazuti impreuna la un eveniment, duminica, dupa ce tot mai multe zvonuri circula in legatura cu separarea lor.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost fotografiați impreuna pentru prima data dupa 47 de zile de cand nu au mai fost vazuți impreuna. Recent s-a zvonit ca cei doi se afla la un pas de divorț, iar actorul s-ar fi mutat deja.Cuplul a fost fotografiat cand a ieșit in Los Angeles joi, 16 mai, dupa ce intrebarile…

- Netflix prezinta in luna mai multe filme și seriale noi, dar și noi sezoane ale unor seriale extrem de gustate și așteptate de catre toți fanii. Cel mai așteptat serial care apare in luna mai este „Bridgerton”: Sezonul 3 Partea 1, un nou capitol din celebra serie, in care Penelope decide ca e timpul…

- Universul lui Frank Herbert continua sa captiveze cititorii vechi și noi. Nu intamplator, la doar 2 saptamani de la prima proiecție oficiala a filmului „Dune: Partea II” in cinematografele din Romania, volumele din Universul Dune se afla in topul achiziț

- Cillian Murphy, caștigatorul premiului Oscar pentru „cel mai bun actor”, a facut un gest emoționant pe scena pentru soția sa. Actorul a mers sa o sarutate imediat dupa ce i s-a oferit trofeul.Cillian Murphy și-a sarutat tandru soția și i-a mulțumit pentru ca este „partenera sa in viața și in arta”,…

- Actorul american Richard Lewis a murit marti, 27 februarie, in urma unui atac de cord, la varsta de 76 de ani, au anuntat miercuri mai multe publicatii americane. El a murit "linistit la domiciliul sau din Los Angeles", au precizat acestea. Cunoscut mai ales pentru rolul sau din popularul serial…