Stiri pe aceeasi tema

- Austria refuza, din nou, aderarea completa a Romaniei la Schengen. Ministrul de Interne de la Viena, Gerhard Karner, a declarat, astazi, intr-o conferința de presa, susținuta in comun cu omologul sau roman, Catalin Predoiu, ca de vina nu sint Austria și Bulgaria, dar faptul ca insuși sistemul Schengen…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, sustine ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen si cu frontierele terestre este un proces ireversibil, iar pentru realizarea acestui obiectiv, MAI desfasoara o activitate politico – diplomatica si institutionala permanenta. „Pentru mine, orice forma de integrare…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, sustine ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen si cu frontierele terestre este un proces ireversibil, iar pentru realizarea acestui obiectiv, MAI desfasoara o activitate politico - diplomatica si institutionala permanenta, conform Agerpres. „Integrarea noastra…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, sustine ca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si cu frontierele terestre este un proces ireversibil, iar pentru realizarea acestui obiectiv, MAI desfasoara o activitate politico - diplomatica si institutionala permanenta, transmite Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Interne are in plan sa creasca numarul polițiștilor romani. Aceștia vor colabora cu cei italieni in scopul de a-i gasi pe membrii gruparilor criminale care acționeaza in Romania, In acest sens, Catalin Predoiu a purtat o discuție cu omologul sau italian in cadrul unei intalniri…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, i-a cerut luni șefului DNA ca procurorii anticorupție sa aiba in vedere si oligarhia administrativ-financiara, zona unde „se practica pe scara larga” evaziunea fiscala si coruptia. El a dat ca exemplu domeniul vamal și al fiscului, in general, oriunde se manipuleaza…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, luni, felicitari politistilor care au descoperit peste cinci milioane de comprimate cu substante dopante si a afirmat ca lupta cu drogurile si cu interlopii va continua ani de zile, insa „Politia Romana o va duce pana la capat”, potrivit News.ro.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, luni, felicitari politistilor care au descoperit peste 5 milioane de comprimate cu substante dopante si a afirmat ca lipta cu drogurile si cu interlopii va continua ani de zile, insa ”Politia Romana o va duce pana la capat”, potrivit news.ro.”Felicit…