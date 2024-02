Ministerul de Interne și IGSU vor monta gratuit 10.000 de detectoare de fum si monoxid de carbon in casele romanilor, in perioada urmatoare. Campania “Detector pentru viata” va debuta in cateva județe, in casele persoanelor vulnerabile. Ministrul de interne Catalin Predoiu și șeful DSU Raed Arafat au anunțat, sambata, lansarea campaniei “Detector pentru viata”, care […] The post 10.000 de detectoare de fum si monoxid de carbon vor fi montate gratuit in casele romanilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .