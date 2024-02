Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, i-a cerut luni șefului DNA ca procurorii anticorupție sa aiba in vedere si oligarhia administrativ-financiara, zona unde „se practica pe scara larga” evaziunea fiscala si coruptia. El a dat ca exemplu domeniul vamal și al fiscului, in general, oriunde se manipuleaza…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu șeful FBI, Christopher Wray. In cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au convenit asupra unui parteneriat intre Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și celebra academie Quantico, din SUA, in vederea unei reforme a sistemului din Romania. ”La…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, ca in opinia sa, cheia progresiei in dosarul Schengen va fi o foarte buna cooperare politieneasca, nu numai cu Austria ci si cu toate statele din jurul Romaniei, toti vecinii Romaniei, iar cooperarea politieneasca si combaterea migratiei ilegale…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a subliniat necesitatea continuarii eforturilor pentru eliberarea cat mai rapida și in siguranța a ostaticilor din Gaza, in cadrul unei intalniri cu omologul israelian.

- „Principala relevanța politica a declarației este ca Austria și-a schimbat poziție, nu a mai fost acea poziție inflexibila. Am avut discuții permanente toate lunile prealabile acestei declarații. In continuare vor fi discuții, pentru ca negocierile continua. In sfarșit avem o schimbare de poziție. De…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, inainte de Consiliul JAI, ca au loc discutii privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen la nivelul ministerelor de Interne roman si austriac, insa a subliniat ca nu vrea sa faca speculatii.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura, din practica anterioara, 30-45 de zile, el refuzand sa fie extradat prin procedura simplificata care ar dura 10 zile. Ministrul…

- Județul cu cele mai multe cazuri de cancer din țara are incepand de miercuri, 29 noiembrie 2023, un spital nou de oncologie. La inaugurare a fost prezent și Ministrul de Interne, Catalin Predoiu.