- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Vladimir Putin i-a acordat marti un interviu jurnalistului american Tucker Carlson, un apropiat de partidul republican. Prezentatorul, concediat anul trecut de Fox News, dupa procese pentru acuzații nefondate de frauda electorala, a fost aspru criticat pentru ca s-a deplasat la Moscova si acuzat ca…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca, in ciuda sanctiunilor, economia rusa este prima din Europa si a cincea din lume, informeaza EFE, care mentioneaza ca seful de la Kremlin a facut aceste declaratii in timpul unei vizite in orasul Habarovsk, in cadrul unui turneu cu caracter evident…

- Putin combate ipotezele despre moartea sa: 'Zilnic fac sport cel puțin doua ore: o sala, o piscina!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca simte „puterea de a rezolva problemele” cu care se confrunta Rusia, iar in acest sens se antreneaza zilnic. "Sunt deja adult, deși simt puterea și energia…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Rusia a modernizat cele mai periculoase arme din lume! Putin: 'Facem ceea ce dorim!'Rusia isi modernizeaza arsenalul nuclear si isi mentine fortele strategice la cel mai inalt nivel de pregatire, in conditiile in care Occidentul duce un "razboi hibrid" impotriva sa, a declarat marti Vladimir Putin,…

- Intrebat despre rezistenta economica fata de sanctiuni, Vladimir Putin considera ca Rusia dispune de o ”marja de securitate suficienta”, in urma unei ”consolidari puternice a societatii ruse”, ”stabilitatii sistemului financiar economic al tarii” si ”cresterii capacitatilor militare” ale Moscovei. Putin…