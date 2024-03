Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a salutat duminica „victoria stralucitoare” a lui Vladimir Putin in alegerile prezidentiale din Rusia, in timp ce televiziunea de stat a subliniat „sustinerea colosala” de care se bucura liderul de la Kremlin, care ar urma sa obtina peste 87% din voturi, potrivit…

- Alegeri prezidentiale in Rusia 2024. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a obținut un nou mandat la Kremlin, cu 87,8% din voturi, potrivit unui exit-poll citat de TASS. astigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87,8 la suta, conform exit-pollurilor, citate de Reuters. Marja de victorie a lui Putin…

- Echipa opozantului rus Aleksei Navalnii, care a murit in inchisoare, a denuntat duminica scorul de peste 87% de la prezidentiale al lui Vladimir Putin, dupa o numaratoare partiala a voturilor, drept unul "fara legatura cu realitatea", relateaza AFP, preluata de Agerpres."Procentajele inventate pentru…

- In prima zi a alegerilor prezidentiale, presedintele rus, Vladimir Putin, a prezidat reuniunea Consiliului rus de Securitate și a acuzat Kievul ca incearca sa perturbe alegerile din Rusia, comentand luptele de la granița dintre Rusia si Ucraina, relateaza Rador Radio Romania. ''Inamicul nu a avut…

- Autoritațile locale din intreaga Rusie se intrec in idei care mai de care mai creative pentru a-i convinge pe ruși sa iasa la vot pentru alegerea lui Vladimir Putin a cincea oara in funcția de președinte. Liderul de la Kremlin iși dorește o participare istorica la urne, pentru a-și valida stilul de…

- Un vot anticipat in alegerile prezidentiale ruse a inceput duminica in regiunea ucraineana Zaporojie, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza CNN și news.ro. Potrivit Tass, primele persoane care au votat in alegerile prezidentiale ruse sunt locuitori din apropierea liniei frontului…

- Vladimir Putin candideaza pentru un al 5-lea mandat de președinte, iar rezultatul alegerilor din martie este cat se poate de previzibil. „Daca nu Putin, atunci cine?” - este o fraza repetata deseori in Rusia. Kremlinul a orchestrat totul pentru ca oamenii sa gandeasca in acest fel. Toți adversarii au…

- Comisia Electorala Centrala l-a ”acceptat in unanimitate” pe Vladimir Putin candidat la alegerile prezedințiale din Rusia. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a anunțat ca Putin a fost ”acceptat in unanimitate!”, transmite agenția de presa TASS Vladimir Putin și-a anunțat nominalizarea…