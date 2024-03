Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,01 USD pe baril, sau cu 1,2%, la 81,76 USD pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 94 de centi, sau 1,2%, la 76,93 USD pe baril. Stocurile de titei din SUA au crescut cu 12 milioane de barili,…

- Anul trecut, aproape toate restrictiile legate de COVID au fost eliminate din operatiunile aeroportului din Budapesta, lucru care se reflecta, printre altele, si in numarul de pasageri. In acest an, se asteapta recuperarea totala a numarului record de pasageri inregistrat in anul anterior pandemiei.…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), si a apreciat ca piata este bine aprovizionata in urma cresterii productiei…

- Instalațiile de energie regenerabila au crescut cu aproape 50% anul trecut, capacitatea globala de energie regenerabila atingand aproape 510 gigawați (GW), condusa de energia solara fotovoltaica și de un salt al noilor instalații chinezești, a anunțat joi Agenția Internaționala pentru Energie (AIE)…

- Anul 2023 este unul in care s-au inregistrat cateva recorduri remarcabile. Temperaturi globale fara precedent, dar si cifre neatinse pana acum in ceea ce priveste migratia persoanelor In tot acest timp, omul a dovedit ca poate deveni tot mai rapid si mai rezistent. Au fost doborate doua recorduri la…

- 2023 este anul in care s-au inregistrat temperaturi globale fara precedent, dar si cifre neatinse pana acum in ceea ce priveste migratia persoanelor, relateaza AFP, care a realizat o retrospectiva a recordurilor ce au marcat acest an Peste 100 de milioane de migranți Conflictele din Ucraina, Sudan,…

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2023 deoarece in statele emergente si in curs de dezvoltare cererea ramane solida, se arata intr-un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.Anul acesta, cererea de carbune a crescut cu 1,4%, depasind…

- Departamentul pentru Energie al SUA a declarat vineri ca doreste sa cumpere pana la 3 milioane de barili de titei pentru rezerva strategica de petrol, pentru livrare in martie 2024, deoarece vrea sa profite de preturile mai mici si sa isi refaca stocurile, transmite Reuters.Administratia presedintelui…